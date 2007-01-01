Характеристики товара
Описание
Кухонный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер. Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес6.9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки990 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки15.20 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет