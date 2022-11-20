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Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки - фото 1Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки - фото 2Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки - фото 3Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки - фото 4Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки - фото 5Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки - фото 6

Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки

18 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обивка: Galaxy Dark Green

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес5,9 кг
  • Цветголубой, черный

Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки — выполненные заказы

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