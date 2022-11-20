Характеристики товара
Описание
Обивка: Galaxy Dark Green
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина600 мм
- Вес5,9 кг
- Цветголубой, черный
Обивка: Galaxy Dark Green
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло