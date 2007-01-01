Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Circle grey, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Circle grey
6 оценок
13 690
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Circle grey - фото 1Стул компьютерный Circle grey - фото 2Стул компьютерный Circle grey - фото 3Стул компьютерный Circle grey - фото 4Стул компьютерный Circle grey - фото 5

Стул компьютерный Circle grey

Артикул: CH-079-994
6 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый
Фотография товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный
Фотография товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисный стул Circle — практичное и современное решение для учебных и конференц-залов и зон ожидания. Он сочетает мобильность, эргономику и лёгкость хранения, благодаря складному механизму и роликам. База выполнена из прочного алюминия, обеспечивая устойчивость при минимальном весе. Спинка из дышащей сетки поддерживает комфорт даже при длительном использовании, а мягкое тканевое сиденье делает посадку особенно удобной. Пластиковые подлокотники повышают комфорт и не мешают при складывании. Стул легко перемещается, быстро убирается и компактно хранится, что делает Circle отличным выбором для гибких и динамичных пространств. Нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99037
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр черный

70
В наличии 87 шт.
Фотография товара Стул Tom, морской синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tom, морской синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Tom, морской синий

72
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby велюр светло-бежевый Velutto-04, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby велюр светло-бежевый Velutto-04, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby велюр светло-бежевый Velutto-04, светлый орех

71
Фотография товара Стул Арнеги от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арнеги, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Стул Арнеги

48
Распродажа
Фотография товара Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39029
14 590 ₽

Стул Bali, велюр ginger 008, морилка венге

60
Фотография товара Стул Kongsberg барный, велюр зеленый, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg барный, велюр зеленый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стул Kongsberg барный, велюр зеленый, ножки белые

93
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр, синий

58
В наличии 34 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, розовый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, розовый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, розовый, золото

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый

10
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Seat Office от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seat Office, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Стул Seat Office

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Ermes от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ermes, произведённого компанией ChiedoCover
от80 190
Оптовая цена

Кресло Ermes

14
Фотография товара Кресло College HLC-0631-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-0631-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-0631-1/Black

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло офисное Porsche черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche черная кожа

10
В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Кресло - качалка Quill, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло - качалка Quill

44
Фотография товара Кресло Aleksa, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Aleksa, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Aleksa, серо-голубой

10
Фотография товара Кресло Bend от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bend, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Bend

5
Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99045
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-голубое

46
В наличии 101 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99016
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Бесс, альпака, бежевый

15
В наличии 61 шт.В пути 22 шт.
Фотография товара Кресло Signal Spike, серый вельвет/ бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Signal Spike, серый вельвет/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от68 290
Оптовая цена

Кресло Signal Spike, серый вельвет/ бук

32
Фотография товара Кресло Lopa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lopa, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Lopa

7

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр серый

81
Распродажа
Фотография товара Стул Кромвель II серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кромвель II серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 9907
12 790 ₽Оптовая цена

Стул Кромвель II серый

70
В наличии 61 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Саранда кофе / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саранда кофе / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79018
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Саранда кофе / черный глянец

34
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Алиссум velutto 05 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алиссум velutto 05 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул Алиссум velutto 05 / черный

49
Фотография товара Стул барный Glory Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Glory Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Стул барный Glory Экокожа Бежевый

5
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Peak бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peak бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Peak бежевый, золото

14
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
16 69016
19 690 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 2, дуб коньяк, токио смок

15
Распродажа
Фотография товара Стул Zentic, вращающийся, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Zentic, вращающийся, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99013
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Zentic, вращающийся, терракотовый

11
New
Фотография товара Стул Todd 3, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Todd 3, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стул Todd 3, бежевый

9
New
Фотография товара Кресло Lilia new, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lilia new, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590

Кресло Lilia new, экокожа, черный

14
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Стул компьютерный Circle grey
Стул компьютерный Circle grey
13 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Ermes от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ermes, произведённого компанией ChiedoCover
от80 190
Оптовая цена

Кресло Ermes

14
Фотография товара Кресло College HLC-0631-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-0631-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-0631-1/Black

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло офисное Porsche черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche черная кожа

10
В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Кресло - качалка Quill, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло - качалка Quill

44

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено