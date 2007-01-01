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Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный - фото 1Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный - фото 2Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный - фото 3Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный - фото 4
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Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), черный

Артикул: CH-077-701
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

RACE SW — это кресло современного дизайна имеет все преимущества, чтобы обеспечить оптимальный комфорт во время работы.

Эргономичность и эстетика — основные признаки, отличающие данную модель кресла. Кресло спроектировано так, что даже после полного трудового дня, вы не почувствуете напряжения в пояснице. Кроме функционала, данную позицию характеризует и внешняя привлекательность. Такое кресло будет уместно в помещении с любым дизайнерским решением.

Модель устойчива и мобильна. Специальная ручка, расположенная под сиденьем, позволяет регулировать высоту в соответствии с индивидуальными предпочтениями. В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным.

Комплектация:

Монолитное сиденье из высококачественный итальянского пластика, механизм подъёма без функции качания, четырехлучье алюминиевое Fire (D 670 мм), газлифт хром «Класс 3»

Кресло доступно для заказа в 8 различных цветах пластика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота770/890 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440/565 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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