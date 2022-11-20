Кресло College HLC-2588F/Blue

14 оценок

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Кресло College HLC-2588F/Blue

4.6
29 990 ₽
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Кресло Маиро
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Кресло College HLC-2588F/Dark blue

Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в 4 положениях
Регулировка глубины сидения
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина литая алюминиевая.
Подлокотники 3D. Выполнены из литого алюминия с мягкими накладками.
Материал обивки: высокоэластичная сетка
Цвет: голубой
Ограничение по весу: 120 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка: Сетка
Подлокотники: 3D. Литой алюминий с мягкими накладками.
Механизм качания: Синхромеханизм качания с фиксацией в 4 положениях
Крестовина: Литой алюминий
Ролики: Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон.
Цвет: Голубой
Максимальная нагрузка: 120 кг
Размеры кресла: 70x74x113 см
Высота спинки: 66 см
Высота от пола до сиденья: 49-57 см
Ширина сиденья: 52 см
Глубина сиденья: 54 см
Габариты коробки: 89х32х66 см
Объем коробки: 0,19
Высота кресла 105-113 см

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