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Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло College HLC-2588F/Blue
90 оценок
43 490
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Кресло College HLC-2588F/Blue - фото 1Кресло College HLC-2588F/Blue - фото 2Кресло College HLC-2588F/Blue - фото 3

Кресло College HLC-2588F/Blue

Артикул: CH-022-846
90 оценок
Основные характеристики
  • Высота1050/1130 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья490/570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в 4 положениях

Регулировка глубины сидения

Регулировка высоты (газлифт)

Крестовина литая алюминиевая.
Подлокотники 3D. Выполнены из литого алюминия с мягкими накладками.

Механизм качания: Синхромеханизм качания с фиксацией в 4 положениях

Крестовина: Литой алюминий

Ролики: Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота1050/1130 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья490/570 мм
  • Высота спинки660 мм
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветголубой
  • Обивкавысокоэластичная сетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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