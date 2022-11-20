Барный табурет Кавагучи, серый велюр

11 оценок

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Барный табурет Кавагучи, серый велюр

4.8
4 890 ₽
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Барный табурет Кавагучи, зеленый велюр
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Барный табурет Кавагучи, зеленый велюр

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт

Вес 11,43 кг

Объем 0,077 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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