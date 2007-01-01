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Настоящее фото товара Барный табурет Кален, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Барный табурет Кален, белый
7 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
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Барный табурет Кален, белый

Артикул: CH-051-361
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота610/830 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота610/830 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья610/830 мм
  • Вес11.43 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки6.7 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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