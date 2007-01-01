Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота610/830 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья610/830 мм
- Вес11.43 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Вес упаковки11.7 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет