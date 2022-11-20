Барный табурет Кавагучи, велюр бордо

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Барный табурет Кавагучи, велюр бордо

4.4
4 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Барный табурет Кавагучи, синий велюр
Барный табурет Кавагучи, синий велюр
Следующий Барный табурет Кавагучи, зеленый велюр
Барный табурет Кавагучи, синий велюр

Характеристики товара

Описание

В коробке 2 шт

Вес 11,43 кг

Объем 0,077 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89046
8 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Стул Кроссбэк, светлый орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 700
5

Стул Кроссбэк, светлый орех

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Другие товары из раздела

Барный табурет Кавагучи, серый велюрНастоящее фото товара Барный табурет Кавагучи, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
11

Барный табурет Кавагучи, серый велюр

Барный стул Фолкрик, бежевый велюрНастоящее фото товара Барный стул Фолкрик, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
15

Барный стул Фолкрик, бежевый велюр

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Color, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул барный Color