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Настоящее фото товара Стул Флеред, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флеред, орех американский
8 оценок
16 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Флеред, орех американский - фото 1Стул Флеред, орех американский - фото 2Стул Флеред, орех американский - фото 3Стул Флеред, орех американский - фото 4Стул Флеред, орех американский - фото 5Стул Флеред, орех американский - фото 6

Стул Флеред, орех американский

Артикул: CH-088-568
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота845 мм
  • Вес5.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Флеред — стильный и эргономичный стул, выполненный по гнутоклеёной технологии, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Каркас и элементы облицованы натуральным шпоном дуба, подчёркивающим изысканную текстуру древесины и придающим мебели премиальный внешний вид. Лаконичный дизайн в современном стиле делает стул универсальным решением для обустройства кухни, столовой, офиса или заведений формата Хорека. Стул Флеред сочетает в себе надёжность, удобство и эстетику, органично вписываясь в классические и современные интерьеры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота845 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалдуб, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветорех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки990 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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