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Настоящее фото товара Стул компьютерный Лайк, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Лайк, черный
13 оценок
15 090
Товар в корзине. Перейти
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Стул компьютерный Лайк, черный

Артикул: CH-080-002
13 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Лайк — универсальное решение для учебных пространств, конференц-залов и зон ожидания. Лёгкий, мобильный и эргономичный, он легко перемещается благодаря роликам и занимает минимум места при хранении. Каркас выполнен из алюминия, обеспечивающего прочность и лёгкость конструкции. Спинка и сиденье обиты износостойкой тканью, обеспечивающей комфорт даже при длительном сидении. Пластиковые подлокотники добавляют удобства, а при необходимости легко складываются, как и сам стул. Благодаря складному механизму и возможности штабелирования, идеален для помещений с высокой проходимостью, где важна гибкость и быстрая трансформация пространства. Максимальная нагрузка - 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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