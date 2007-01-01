Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Cipher B, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Cipher B, капучино
14 оценок
2 990
Стул Cipher B, капучино - фото 1Стул Cipher B, капучино - фото 2Стул Cipher B, капучино - фото 3
NEW

Стул Cipher B, капучино

Артикул: CH-082-960
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Элегантная версия стула, дополненная мягкой подушкой на сиденье, обтянутой износостойкой экокожей. Эта деталь делает модель более комфортной при длительном использовании, сохраняя при этом чистый, минималистичный силуэт.

Благодаря плавным формам, универсальному дизайну и гармоничным цветовым решениям стул органично впишется в интерьер кухни, обеденной зоны, офиса или кафе. Модель выполнена из прочного полипропилена, легко очищается и устойчива к износу. Ножки могут быть выполнены как в цвет корпуса, так и в контрастном оттенке. Поставляется в разобранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

