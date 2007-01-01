Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Bren, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Bren, мокка
11 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Bren, мокка - фото 1Стул обеденный Bren, мокка - фото 2Стул обеденный Bren, мокка - фото 3Стул обеденный Bren, мокка - фото 4Стул обеденный Bren, мокка - фото 5Стул обеденный Bren, мокка - фото 6Стул обеденный Bren, мокка - фото 7
NEW

Стул обеденный Bren, мокка

Артикул: CH-081-544
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Модель Bren выполнена в современном минималистичном стиле с округлыми плавными линиями. Велюр цвета мокка и чёрные металлические ножки создают стильный контраст, который гармонично впишется в любой интерьер. Широкое сиденье, мягкий наполнитель и полукруглая спинка с подлокотниками обеспечивают удобную и расслабленную посадку. Стул подойдёт как для повседневных обедов, так и для долгих уютных вечеров за столом. Обивка из мягкого велюра — не только приятная на ощупь, но и износостойкая. Ткань устойчива к выцветанию и легко очищается от загрязнений, что делает её идеальной для активного использования в доме или общественных пространствах. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 150 кг, обеспечивая прочность и долговечность конструкции. Стул подходит для размещения в кухне, обеденных зон, гостиной, спальне, а также в интерьере ресторанов и кафе. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.75 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики780
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ зеленый

100
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Стул Signal vitro, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена

Стул Signal vitro, серый

35
Фотография товара Стул Seda 1 green / gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seda 1 green / gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Seda 1 green / gold / black

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Логан NEW велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр зеленый

26
В наличии 1 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр серый

93
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр салатовый

75
Фотография товара Кресло Кэнди велюр зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр зелёный

26
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый

10
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Campo, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Campo, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49036
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Campo, пластик белый

26
В наличии 184 шт.
Фотография товара Стул Ханна велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ханна велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Ханна велюр синий

26
В наличии 43 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кушетка Gandi, box венге, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Gandi, box венге, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Gandi, box венге, зеленый

44
Фотография товара Диван Сиэтл угловой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сиэтл угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от103 990
Оптовая цена

Диван Сиэтл угловой

36
Настоящее фото товара Диван Halston трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена

Диван Halston трехместный

71
Распродажа
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия Винтаж серый

26
В наличии 119 шт.
Фотография товара Диван Мумбаи угловой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мумбаи угловой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена

Диван Мумбаи угловой, серый

5
Фотография товара Стул Алексис велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр винный

26
В пути 84 шт.
Настоящее фото товара Диван Portland двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от63 990
Оптовая цена

Диван Portland двухместный

95
Настоящее фото товара Основание для стола Паисли, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена

Основание для стола Паисли, черный муар

98
Фотография товара Диван Умео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Умео, произведённого компанией ChiedoCover
от39 490

Диван Умео

12
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), бежевый

10

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Кресло Нэлли, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99051
22 290 ₽Оптовая цена

Кресло Нэлли, белый

26
В наличии 121 шт.
Настоящее фото товара Стул Элайджа, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, пыльная роза

11
Фотография товара Стул Дани бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дани бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Дани бежевый, черный

9
Фотография товара Стул Франк ПМ серый/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ серый/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ серый/красный

10
Фотография товара Стул Elbow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow черный

8
Фотография товара Стул Karl черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karl черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Karl черный

14
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Хилтон темно-серый велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хилтон темно-серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Хилтон темно-серый велюр, черный

5
В наличии 26 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Prado, велюр Velutto 21, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prado, велюр Velutto 21, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
4 89047
9 090 ₽

Стул Prado, велюр Velutto 21, каркас шампань

7
Фотография товара Стул KELLI, бежевый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул KELLI, бежевый букле, произведённого компанией ChiedoCover
35 190

Стул KELLI, бежевый букле

8
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Alice серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alice серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Alice серый

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул обеденный Bren, мокка
Стул обеденный Bren, мокка
14 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кушетка Gandi, box венге, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Gandi, box венге, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Gandi, box венге, зеленый

44
Фотография товара Диван Сиэтл угловой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сиэтл угловой, произведённого компанией ChiedoCover
от103 990
Оптовая цена

Диван Сиэтл угловой

36
Настоящее фото товара Диван Halston трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 090
Оптовая цена

Диван Halston трехместный

71
Распродажа
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валенсия Винтаж серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99017
5 990 ₽Оптовая цена

Стул Валенсия Винтаж серый

26
В наличии 119 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности