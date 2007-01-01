Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина530 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7.75 кг
- Материалдерево, искусственный ротанг
- Материал каркасамассив дерева
- Модификации стулаподлокотники
- Цветсветлое дерево
- По конструкцииСтулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки200 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет