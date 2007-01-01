Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Rattan wood, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Rattan wood
9 оценок
8 990
Деревянный стул Rattan wood - фото 1Деревянный стул Rattan wood - фото 2Деревянный стул Rattan wood - фото 3Деревянный стул Rattan wood - фото 4Деревянный стул Rattan wood - фото 5Деревянный стул Rattan wood - фото 6Деревянный стул Rattan wood - фото 7

Деревянный стул Rattan wood

Артикул: CH-081-684
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Rattan из массива гевеи – уютный комфорт и природная эстетика Стул Rattan сочетает в себе благородство массива гевеи и уютное плетение искусственного ротанга. Эта модель создает атмосферу тепла и уюта, предлагая исключительный комфорт благодаря эргономичной конструкции. Ключевые преимущества: ✔ Натуральный массив гевеи – прочная и долговечная конструкция ✔ Искусственный ротанг (ПВХ) – не боится влаги, легко очищается ✔ Анатомическое плетение – упруго подстраивается под тело, обеспечивая комфорт ✔ Практичность – выдерживает нагрузку до 130 кг ✔ Эргономичные подлокотники – высота 69 см позволяет задвигать стул под стандартный стол ✔ Универсальность – подходит для различных стилей интерьера Идеальное решение для: ▪ Обеденных зон и кухонь ▪ Интерьеров в эко-стиле, скандинавском или колониальном стиле ▪ Ценителей натуральных материалов и комфорта ▪ Тех, кто ищет баланс между эстетикой и практичностью Rattan – гармония природной красоты и современного комфорта для вашего дома!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7.75 кг
  • Материалдерево, искусственный ротанг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Модификации стулаподлокотники
  • Цветсветлое дерево
  • По конструкцииСтулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

