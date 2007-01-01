Характеристики товара
Описание
Стул "Модерн" — простой и надежный, без излишних украшений, что делает его популярным среди наших покупателей. Легко вписывается в любой интерьер. Подойдет как для кухни, так и для гостинной, гармонично дополняя стилистику вашего интерьера.
- Изготовлен из 100% массива березы — прочный и экологически чистый материал, обеспечивающий долговечность и надежность конструкции.
- Простая и надежная конструкция — без излишних украшений, что делает его универсальным и легко сочетаемым с различными интерьерами.
- Легкий и устойчивый — благодаря качественной сборке и использованию натурального дерева.
- Экологичность и безопасность — натуральное дерево не выделяет вредных веществ, подходит для использования в доме и на кухне.
- Легко вписывается в любой интерьер — благодаря классическому дизайну и натуральной фактуре березы.
- Совместимость с мебелью — идеально сочетается с большинством столов, производимых нашей компанией.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина440 мм
- Высота845 мм
- Вес5.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалмассив березы
- Цветсветлое дерево
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет