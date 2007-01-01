Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина440 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материалдерево
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаотсутствует
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Габариты в миллиметрах
- Высота:860
- Ширина:450
- Длина сидения:460
- Высота до сидения:440
- 860
- 450
- 460
- 440