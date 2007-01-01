Характеристики товара
Описание
Элегантный стул Фолдинг с гнутоклеенной спинкой и тканевой обивкой станет стильным акцентом любого интерьера. Конструкция опор выполнена из массива дерева, что обеспечивает надежность и долговечность. Отлично подходит для домашней столовой и общественных заведений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалдерево, искусственная кожа, массив
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Цветбордовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет