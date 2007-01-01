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Настоящее фото товара Стул Фолдинг, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фолдинг, бордовый
8 оценок
17 490
Товар в корзине. Перейти
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Стул Фолдинг, бордовый

Артикул: CH-088-571
8 оценок
Основные характеристики
  • Материалдерево, искусственная кожа, массив
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Цветбордовый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный стул Фолдинг с гнутоклеенной спинкой и тканевой обивкой станет стильным акцентом любого интерьера. Конструкция опор выполнена из массива дерева, что обеспечивает надежность и долговечность. Отлично подходит для домашней столовой и общественных заведений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалдерево, искусственная кожа, массив
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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