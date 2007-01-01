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Настоящее фото товара Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый
5 оценок
28 390
Товар в корзине. Перейти
Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 1Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 2Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 3Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 4Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 5Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 6Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 7Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 8Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый - фото 9

Диван Велд с подлокотниками, бирюзовый

Артикул: CH-087-388
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП, пенополиуретан
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Великолепный диван с подлокотниками не только стильный, но и функциональный, прекрасно впишется в любую обстановку, а его универсальный дизайн подходит как для гостиных, так и для детских комнат. Диван раскладной и удивительно удобный, он легко трансформируется в комфортное спальное место. Отличный выбор для тех, кто ценит уют и практичность, а также нуждается в дополнительном месте для сна. Благодаря своему размеру он обеспечивает достаточно пространства для отдыха всей семьи или встреч с друзьями. Мягкие подлокотники добавляют комфорта, позволяя расслабиться после долгого дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП, пенополиуретан
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбирюзовый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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