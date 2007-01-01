Характеристики товара
Описание
Великолепный диван с подлокотниками не только стильный, но и функциональный, прекрасно впишется в любую обстановку, а его универсальный дизайн подходит как для гостиных, так и для детских комнат. Диван раскладной и удивительно удобный, он легко трансформируется в комфортное спальное место. Отличный выбор для тех, кто ценит уют и практичность, а также нуждается в дополнительном месте для сна. Благодаря своему размеру он обеспечивает достаточно пространства для отдыха всей семьи или встреч с друзьями. Мягкие подлокотники добавляют комфорта, позволяя расслабиться после долгого дня.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина1050 мм
- Высота840 мм
- Материалфанера, пластик, ткань, ЛДСП, пенополиуретан
- Материал сиденьяткань
- Цветбирюзовый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет