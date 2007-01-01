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Диван Doze, бирюзовый

Артикул: CH-016-156
89 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1600/2080 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота850 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

Варианты размеров

Наименование Размеры, мм Стоимость, руб
Диван трехместный 850х820х2080 76190
Диван двухметсный 850х820х1600 104690
Кресло 850х820х1000 117990

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