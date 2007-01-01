Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000/1600/2080 мм
- Глубина820 мм
- Высота850 мм
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Наименование
|Размеры, мм
|Стоимость, руб
|Диван трехместный
|850х820х2080
|76190
|Диван двухметсный
|850х820х1600
|104690
|Кресло
|850х820х1000
|117990
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