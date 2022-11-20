Товар в корзине. Перейти
Стул Гарда темно-серая ткань ножки черные - фото 1Стул Гарда темно-серая ткань ножки черные - фото 2Стул Гарда темно-серая ткань ножки черные - фото 3Стул Гарда темно-серая ткань ножки черные - фото 4Стул Гарда темно-серая ткань ножки черные - фото 5

Стул Гарда темно-серая ткань ножки черные

Артикул: CH-034-506
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Гарда коричневый бархат ножки черные
Стул Гарда коричневый бархат ножки черные
Следующий Стул Гарда темно-серая ткань ножки золото
Стул Гарда коричневый бархат ножки черные

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветсерый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Kenner KS, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
15

Стул Kenner KS, капучино

Настоящее фото товара Стул Kenner KS, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
11

Стул Kenner KS, желтый

Настоящее фото товара Стул Kenner KL, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
3

Стул Kenner KL, серый

Настоящее фото товара Стул Kenner KL, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
12

Стул Kenner KL, капучино

Настоящее фото товара Стул Kenner KL, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
17

Стул Kenner KL, желтый

Настоящее фото товара Стул Виота, серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
15

Стул Виота, серый/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота, крем/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Стул Виота, крем/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота, фуксия/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
2

Стул Виота, фуксия/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота 211, экокожа капучино/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
8

Стул Виота 211, экокожа капучино/ белые ножки

Настоящее фото товара Стул Виота V, микровелюр серый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Стул Виота V, микровелюр серый/ черные ножки

С этим товаром покупают
Стул Return, черныйНастоящее фото товара Стул Return, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул Return, черный

В наличии 34 шт.
Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
15

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый

Кресло для офиса МГ-18 RSJНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-18 RSJ, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
5

Кресло для офиса МГ-18 RSJ

Стул Berg бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
16

Стул Berg бархат бежевый

Торшер V2500-1F Riccardo 1*E14*60WНастоящее фото товара Торшер V2500-1F Riccardo 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
3

Торшер V2500-1F Riccardo 1*E14*60W

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Искусственная Юкка в горшке, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
12

Искусственная Юкка в горшке

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками