Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина540 мм
- Глубина570 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Наполеон, патина с бронзой
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)
Стул GOA (на основании Wooden Legs)
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло