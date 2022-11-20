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Стул Horro, темно-зеленый/ черный

15 оценок
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Стул Horro, серый/ черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес6.9 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.07 м3

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