Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина430 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасабереза, массив дерева
- Цветбежевый, серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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