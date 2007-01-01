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Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик - фото 1Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик - фото 2Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик - фото 3Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик - фото 4Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик - фото 5

Стул Юнит 2, грета грей, дуб нордик

Артикул: CH-074-018
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Цветбежевый, серый

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