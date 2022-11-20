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Кресло Lord, велюр оранжевый

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Обивка – велюр "Avelina 9244"
  • Ножки – эмаль чёрная

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина750 мм

Выполненные заказы

Кресло Lord, нестандарт, велюр Avelina 9244, ножки-RAL 9005
Кресло Lord, нестандарт, велюр Avelina 9244, ножки-RAL 9005Кресло Lord, нестандарт, велюр Avelina 9244, ножки-RAL 9005
Подробнее о заказе

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