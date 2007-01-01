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Настоящее фото товара Кресло Лорд, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лорд, велюр оранжевый
105 оценок
17 190
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Реальное изображение товара 1 Кресло Лорд, велюр оранжевый производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Кресло Лорд, велюр оранжевый производства ChiedoCover
Хит

Кресло Лорд, велюр оранжевый

Артикул: CH-030-359
105 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Длина750 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800 мм
  • Вес16 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Лорд - выразительная модель для ресторанов и баров с ярким интерьером.

Подходит для: рестораны, бары, лаунж-зоны.

Преимущества:

- стильный акцент в интерьере
- комфортная посадка
- подходит для плотной расстановки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина750 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800 мм
  • Вес16 кг
  • Цветоранжевый
  • Цвет ножекморилка черная
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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