Характеристики товара
Описание
Комфортный стул играет воздушной архитектурой, плавными формами. Сочетание качественных материалов, адаптационного дизайна и эргономичности позволяет подстроить его для разных задач. Стильный стул послужит вам за рабочим или обеденным столом. В гостиной, спальне, прихожей, офисе, бизнес-пространстве. Вы без труда можете поменять его локацию. Крепкие ножки из металла смотрятся легко и изящно.
Конструкция даёт поддержку корпусу и комфортную посадку. Мягкая обивка выполнена из износостойкого шенилла. Ворсистая ткань приятна на ощупь, выглядит благородно, поддержит ощущение уюта, тепла. Универсальная модель гармонично впишется как в пространство с минималистичным настроением, так и в локацию с ярким характером. Подходит для небольших помещений, где важно экономить площадь. Стул Gigi доступен в терракотовом и бежевом цвете на ваш выбор.
Материал обивки - шенилл, материал ножек - металл с кремовым порошковым покрытием.
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина600 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материалметалл, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет