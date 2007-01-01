Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gigi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gigi, бежевый
9 оценок
12 590
Стул Gigi, бежевый - фото 1Стул Gigi, бежевый - фото 2Стул Gigi, бежевый - фото 3Стул Gigi, бежевый - фото 4Стул Gigi, бежевый - фото 5Стул Gigi, бежевый - фото 6Стул Gigi, бежевый - фото 7Стул Gigi, бежевый - фото 8Стул Gigi, бежевый - фото 9Стул Gigi, бежевый - фото 10

Стул Gigi, бежевый

Артикул: CH-083-288
9 оценок
Основные характеристики
Характеристики товара

Описание

Комфортный стул играет воздушной архитектурой, плавными формами. Сочетание качественных материалов, адаптационного дизайна и эргономичности позволяет подстроить его для разных задач. Стильный стул послужит вам за рабочим или обеденным столом. В гостиной, спальне, прихожей, офисе, бизнес-пространстве. Вы без труда можете поменять его локацию. Крепкие ножки из металла смотрятся легко и изящно.
Конструкция даёт поддержку корпусу и комфортную посадку. Мягкая обивка выполнена из износостойкого шенилла. Ворсистая ткань приятна на ощупь, выглядит благородно, поддержит ощущение уюта, тепла. Универсальная модель гармонично впишется как в пространство с минималистичным настроением, так и в локацию с ярким характером. Подходит для небольших помещений, где важно экономить площадь. Стул Gigi доступен в терракотовом и бежевом цвете на ваш выбор.
Материал обивки - шенилл, материал ножек - металл с кремовым порошковым покрытием.
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материалметалл, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Мумбаи угловой, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мумбаи угловой, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Диван Мумбаи угловой, латте

13
Фотография товара Диван Сега-М velvet сосна green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сега-М velvet сосна green, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Диван Сега-М velvet сосна green

71
Распродажа
Фотография товара Диван Келес, велюр, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Келес, велюр, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от23 59030
33 690 ₽Оптовая цена

Диван Келес, велюр, старинный орех

31
Фотография товара Кресло Фит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло Фит

50
Фотография товара Диван Дэймос, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр серый

8
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Gallery, поворотный, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 890

Стул кухонный Gallery, поворотный, серый, черный

10
Фотография товара Диван Alpine от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Alpine, произведённого компанией ChiedoCover
190 090
Оптовая цена

Диван Alpine

44
Фотография товара Стул Дели металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дели металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Дели металл белый

7
В наличии 25 шт.
Фотография товара Диван Clash двухместный, серая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Clash двухместный, серая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от88 590
Оптовая цена

Диван Clash двухместный, серая рогожка

8
Фотография товара Стул Одди Diamond велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Diamond велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Стул Одди Diamond велюр светло-серый

11
В наличии 2 шт.

Стул Gigi, бежевый
Стул Gigi, бежевый
12 590
