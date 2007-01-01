Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Балла бежевый, сиденье ткань букле, спинка в форме валика экокожа
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина460 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяэкокожа, ткань, букле
- Цветбежевый, коричневый
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.1 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Габариты упаковки для логистики970
- Изделия стопируютсяНет