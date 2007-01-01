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Настоящее фото товара Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа
26 оценок
10 89028
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа - фото 1Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа - фото 2Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа - фото 3Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа - фото 4
Распродажа

Стул обеденный Балла, бежевый, коричневая экокожа

Артикул: CH-053-310
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Балла бежевый, сиденье ткань букле, спинка в форме валика экокожа

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань, букле
  • Цветбежевый, коричневый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.1 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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