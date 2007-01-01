Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gigi, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gigi, терракотовый
15 оценок
12 590
Стул Gigi, терракотовый - фото 1Стул Gigi, терракотовый - фото 2Стул Gigi, терракотовый - фото 3Стул Gigi, терракотовый - фото 4Стул Gigi, терракотовый - фото 5Стул Gigi, терракотовый - фото 6Стул Gigi, терракотовый - фото 7

Стул Gigi, терракотовый

Артикул: CH-066-329
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Комфортный стул играет воздушной архитектурой, плавными формами. Сочетание качественных материалов, адаптационного дизайна и эргономичности позволяет подстроить его для разных задач. Стильный стул послужит вам за рабочим или обеденным столом. В гостиной, спальне, прихожей, офисе, бизнес-пространстве. Вы без труда можете поменять его локацию. Крепкие ножки из металла смотрятся легко и изящно.
Конструкция даёт поддержку корпусу и комфортную посадку. Мягкая обивка выполнена из износостойкого шенилла. Ворсистая ткань приятна на ощупь, выглядит благородно, поддержит ощущение уюта, тепла. Универсальная модель гармонично впишется как в пространство с минималистичным настроением, так и в локацию с ярким характером. Подходит для небольших помещений, где важно экономить площадь.
Материал обивки - шенилл, материал ножек - металл с кремовым порошковым покрытием.
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.85 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтерракот
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

