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Стул пластиковый Monna, белый

Артикул: CH-052-731
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного полипропилена;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирован стекловолокном;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 24 шт.

Объем упаковки: 0.954 м3

Вес брутто: 85 кг

Размер упаковки: 460х910х2280 мм

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3,4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

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