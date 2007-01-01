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Настоящее фото товара Стул пластиковый Monna, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Monna, белый
6 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
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Стул пластиковый Monna, белый

Артикул: CH-052-731
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного полипропилена;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армирован стекловолокном;
штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Количество в упаковке: 24 шт.

Объем упаковки: 0.954 м3

Вес брутто: 85 кг

Размер упаковки: 460х910х2280 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3,4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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