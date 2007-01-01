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Бергамо модульный диван из ротанга, коричневый - фото 1Бергамо модульный диван из ротанга, коричневый - фото 2Бергамо модульный диван из ротанга, коричневый - фото 3Бергамо модульный диван из ротанга, коричневый - фото 4
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Бергамо модульный диван из ротанга, коричневый

Артикул: CH-077-052
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модульный диван из искусственного ротанга «Бергамо» имеет угловую форму. Модель произведена посредством круглого плетения коричневого цвета и укомплектована мягкими подушками из полиэстера с влагоотталкивающей тканью. В основе дивана - прочный алюминиевый каркас.


Габариты упаковки (ДШВ)
1220×900×1000; 1220×900×1000; 1650×960×1000; 900×900×1000мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2850 мм
  • Глубина2300 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес74,6 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки80 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Бергамо модульный диван из ротанга, коричневый
Бергамо модульный диван из ротанга, коричневый
335 290
В корзине

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