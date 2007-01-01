Характеристики товара
Описание
Модульный диван из искусственного ротанга «Бергамо» имеет угловую форму. Модель произведена посредством круглого плетения коричневого цвета и укомплектована мягкими подушками из полиэстера с влагоотталкивающей тканью. В основе дивана - прочный алюминиевый каркас.
Габариты упаковки (ДШВ)
1220×900×1000; 1220×900×1000; 1650×960×1000; 900×900×1000мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2850 мм
- Глубина2300 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес74,6 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки80 кг
- Изделия стопируютсяНет