Характеристики товара
Описание
Стул Hans выполнен с особой тщательностью и вниманием к деталям. Имеет удобное сиденье и эргономичную изогнутую спинку, обеспечивающую комфорт и поддержку для спины.
Стул Hans прекрасное дополнение к любому интерьеру. Он будет радовать вас своей красотой и функциональностью на протяжении многих лет.
МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (тонированный коричневым лаком)
СИДЕНЬЕ: ткань (Шенилл)
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина480 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Обивкашенилл
- Каркасбук
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияРоссия