Стул Наполеон Старинный орех, деревянный

13 оценок

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Стул Наполеон Старинный орех, деревянный

4.5
4 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота915 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый

Варианты каркаса

Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Морилка ВенгеМорилка Венге

Сделаем стулья на заказ

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Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
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Стул Кьявари Золото, деревянный

Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Кьявари Шампань, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
12

Стул Кьявари Шампань, деревянный

Стул Кьявари Бронза, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
5

Стул Кьявари Бронза, деревянный

Стул Кьявари Коричневый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
6

Стул Кьявари Коричневый, деревянный

Стул Кьявари Титан, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
8

Стул Кьявари Титан, деревянный

Стул Кьявари Красное дерево, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый , произведённого компанией ChiedoCover
от2 460
5

Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый

Патрик 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Патрик 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
8

Патрик 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29014
1 490 ₽
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Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный

Настоящее фото товара Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от890
11

Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный

Чехол 95 Premium с подкладомНастоящее фото товара Чехол 95 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
10

Чехол 95 Premium с подкладом

Чехол 03Настоящее фото товара Чехол 03, произведённого компанией ChiedoCover
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7

Чехол 03

Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от4 400
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
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1 980 ₽
7

Стул Хит 25мм - салатовый арш

Настоящее фото товара Чехол 103, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
6

Чехол 103

Настоящее фото товара Чехол 105, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
11

Чехол 105

Настоящее фото товара Чехол 109, произведённого компанией ChiedoCover
от990
11

Чехол 109

Стул TulipНастоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
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Стул Tulip

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14

Стул Сахара 25мм с наружними заглушками

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940
5

Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый

Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
10

Стол Болонья 110

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740
6

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от6 700
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1217, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное 1217

В наличии 1 шт.
Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
15

Стул Кьявари Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Подстолье Наполи, произведённого компанией ChiedoCover
12 220
Оптовая цена
10

Подстолье Наполи

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99014
9 190 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 400 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Кьявари Синий, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Кьявари Синий, пластиковый

Стул Кьявари Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Красный, пластиковый

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

В наличии 68 шт.
Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 76 шт.
Стул Tolix барный голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стул Tolix барный голубой матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49019
5 490 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул КантриНастоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
12

Стул Кантри

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Настоящее фото товара Стул Стандарт с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
13

Стул Стандарт с пюпитром

Настоящее фото товара Стол пластиковый квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
Оптовая цена
15

Стол пластиковый квадратный

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул Бостон 20ммНастоящее фото товара Стул Бостон 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 150
7

Стул Бостон 20мм

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65018
2 000 ₽
52

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый

Стул Раунд 20ммНастоящее фото товара Стул Раунд 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79017
2 150 ₽
14

Стул Раунд 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синийНастоящее фото товара Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 660
9

Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
7

Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром