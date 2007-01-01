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Стул Harmony со столиком

Артикул: CH-069-464
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятия

Преимущества:

  • Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
  • Универсальность - подходит для разных мероприятий;
  • Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
  • Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
  • Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья500 мм

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки1000 мм
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки8.40 кг

Отзывы

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Стул Harmony со столиком
Стул Harmony со столиком
7 090
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