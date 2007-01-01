Характеристики товара
Описание
Преимущества:
- Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
- Универсальность - подходит для разных мероприятий;
- Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
- Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
- Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина730 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья500 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки1000 мм
- Объём упаковки0.42 м3
- Вес упаковки8.40 кг