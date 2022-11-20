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Подушка для стула Торни, желтый - фото 1Подушка для стула Торни, желтый - фото 2Подушка для стула Торни, желтый - фото 3Подушка для стула Торни, желтый - фото 4Подушка для стула Торни, желтый - фото 5

Подушка для стула Торни, желтый

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина400 мм
  • Цветжелтый

Варианты размеров

Ткань Стоимость
Ткань до 300 р. 590
Ткань до 400 р. 690
Ткань до 500 р. 790

Выполненные заказы

Подушка для стула Торни, желтая
Подушка для стула Торни, желтаяПодушка для стула Торни, желтаяПодушка для стула Торни, желтаяПодушка для стула Торни, желтая
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