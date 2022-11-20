Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота30 мм
- Ширина360 мм
- Глубина400 мм
- Цветжелтый
|Ткань
|Стоимость
|Ткань до 300 р.
|590
|Ткань до 400 р.
|690
|Ткань до 500 р.
|790
Подушка-чехол 03 для стула Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, зеленая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, бирюзовая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, желтая
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, красная
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя
Стул складной Торни, белый
Стул складной Торни, без покраски
Стул складной Торни, черный
Стул складной Торни, красный
Стул складной Торни, голубой
Стул складной Торни, синий
Стул складной Торни, коричневый
Стул складной Торни, зеленый
Стул складной Торни, старинный орех
Стул складной Торни, корица
Подушка на стул, галета серый
Подушка на стул, галета бежевый
Подушка на стул, галета коричневый
Подушка на стул, галета, велюр серый
Подушка на стул, галета, велюр синий
Подушка на стул, галета, велюр желтый
Подушка на стул, галета, велюр фиолетовый