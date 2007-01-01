Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 65 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 57; Глубина - 56; Высота - 82; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 47; Высота сиденья - 49;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина560 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья48 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес5.4 кг
- Объем0.21 л
- Количество мест1
- Материал ножекметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет