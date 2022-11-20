Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина57 мм
- Глубина56 мм
- Высота82 мм
- Ширина сиденья48 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес5.4 кг
- Объем0.21 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Стул PLUTO SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA)
Стул PLUTO SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)
Стул PLUTO SW (НА ОСНОВАНИИ FIRE)
Стул PLUTO (на прутке)
Стул MANILA (НА 4 НОЖКАХ)
Стул MANILA (НА ПРУТКЕ)
Стул FEEL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)
Стеллаж 63
Стул Монарх, коричневый
Стул Тюльпан, гобелен Совы, ножки коричневые
Стул ХОФМАН изумрудный
Стол Фин 120 Латте, стекло/ Белый каркас
Стул Daiquiri, серый/ черный каркас
Барный стул САРАГОСА, велюр мята