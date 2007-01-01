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Настоящее фото товара Стул Инклес серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Инклес серый / черный глянец
45 оценок
9 8903
10 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Инклес серый / черный глянец - фото 1Стул Инклес серый / черный глянец - фото 2Стул Инклес серый / черный глянец - фото 3Стул Инклес серый / черный глянец - фото 4Стул Инклес серый / черный глянец - фото 5Стул Инклес серый / черный глянец - фото 6
Распродажа

Стул Инклес серый / черный глянец

Артикул: CH-035-291
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья48 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 65 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 57; Глубина - 56; Высота - 82; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 47; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья48 мм
  • Глубина сиденья47 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.21 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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