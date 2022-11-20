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Стул Мартин

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Характеристики товара

Описание

Стул “Мартин” красивый и эстетически выверенный стул для дома и офиса.Стулья “Мартин” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Элегантное сиденье со спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.Основание (ножки) – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм с утонением.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес6,8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Допустимая нагрузка100 кг

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