Характеристики товара
Описание
Стул “Мартин” красивый и эстетически выверенный стул для дома и офиса.Стулья “Мартин” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Элегантное сиденье со спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.Основание (ножки) – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм с утонением.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Ширина520 мм
- Глубина570 мм
- Вес6,8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Допустимая нагрузка100 кг