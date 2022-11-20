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Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN - фото 1Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN - фото 2Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN - фото 3Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN - фото 4

Стул Кантри морилка венге, сиденье кожзам SPACE BROWN

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Подушка: экокожа

Цвет стула может быть любым

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
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