Характеристики товара
Описание
Каркас: дерево
Подушка: экокожа
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
Основные характеристики
- Цветкоричневый
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Каркас: дерево
Подушка: экокожа
Цвет стула может быть любым
Производство - Россия
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