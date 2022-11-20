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Стул Кросс-кантри c подушкой - фото 1Стул Кросс-кантри c подушкой - фото 2Стул Кросс-кантри c подушкой - фото 3

Стул Кросс-кантри c подушкой

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Обивка – искусственная кожа "Boom cappuccino"
  • Окрас каркаса – под лак

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
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