Характеристики товара
Описание
- Обивка – искусственная кожа "Boom cappuccino"
- Окрас каркаса – под лак
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина480 мм
- Глубина530 мм
Секция многоместная Флайт 2П
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