Характеристики товара
Описание
Легкий и грациозный стул Kioto на изящных, но достаточно прочных ножках отлично
дополнит кухню или столовую в современном стиле. Мягкая обивка в сочетании с нежным цветом делают его еще более комфортным и лаконичным., подходящим абсолютно в любые интерьеры.
Материал: бархат цвета " молоко". Ткань обладает антивандальными свойствами, легко чистится при загрязнении мыльной пеной. Цикл истираемости - более 50.000
Каркас: не монолитный.
Опора: металлическая крашенная, очень прочная, выдерживает вес до 120 кг.
Поставляется в разобранном виде.
Стул легко собирается, схема для сборки в каждой коробке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина520 мм
- Ширина490 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияРоссия