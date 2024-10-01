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Стул Kioto, молочный

Артикул: CH-066-732
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Легкий и грациозный стул Kioto на изящных, но достаточно прочных ножках отлично
дополнит кухню или столовую в современном стиле. Мягкая обивка в сочетании с нежным цветом делают его еще более комфортным и лаконичным., подходящим абсолютно в любые интерьеры.
Материал: бархат цвета " молоко". Ткань обладает антивандальными свойствами, легко чистится при загрязнении мыльной пеной. Цикл истираемости - более 50.000
Каркас: не монолитный.
Опора: металлическая крашенная, очень прочная, выдерживает вес до 120 кг.
Поставляется в разобранном виде.
Стул легко собирается, схема для сборки в каждой коробке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина520 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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