Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул NEPAL-P, латте, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул NEPAL-P, латте, белый каркас
84 оценки
7 690
Товар в корзине. Перейти
Стул NEPAL-P, латте, белый каркас - фото 1Стул NEPAL-P, латте, белый каркас - фото 2Стул NEPAL-P, латте, белый каркас - фото 3

Стул NEPAL-P, латте, белый каркас

Артикул: CH-049-942
84 оценки
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул HERMAN, темно серый, велюр, черный каркас, поворотный
Фотография товара Стул HERMAN, темно серый, велюр, черный каркас, поворотный от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная
Фотография товара Полукресло Дольче Гобелен Килим 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул NEPAL-P ЛАТТЕ на белом каркасе

Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M. Велюр прост в уходе и не теряет внешний вид длительное время. Наполнитель - пенополиуретан высокой плотности, который не теряет форму и не деформируется при длительном использовании.

Ножки стула - металл черного цвета.

  • Упакован - 4 шт./2 кор.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

    Скачать инструкцию по эксплуатации

    Основные характеристики

    • Ширина500 мм
    • Глубина580 мм
    • Высота910 мм
    • Высота до сиденья490 мм
    • Материал каркасаметалл
    • Цветбежевый, белый
    • Страна изготовленияРоссия
    • Обивкавелюр

    Параметры упаковки

    • Количество изделий в упаковке4 шт
    • Вес упаковки7.90 кг
    • Объём упаковки0.09 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

    Подробнее о доставке и оплате
    Подобрать доставку

    Отзывы

    Отзывов пока нет, ваш может стать первым

    Похожие товары

    Распродажа
    Фотография товара Кресло из металла Реальмон-18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло из металла Реальмон-18, произведённого компанией ChiedoCover
    36 7909
    39 990 ₽Оптовая цена

    Кресло из металла Реальмон-18

    45
    Фотография товара Обеденный стул Мэри, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Мэри, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
    7 390
    Оптовая цена

    Обеденный стул Мэри, розовый

    55
    Фотография товара Стул Луиджи, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луиджи, белый, произведённого компанией ChiedoCover
    9 690
    Оптовая цена

    Стул Луиджи, белый

    50
    В наличии 6 шт.
    МИНПРОМТОРГ
    Фотография товара Cтул Сафир, гобелен Талисман, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Сафир, гобелен Талисман, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
    от7 49020
    9 290 ₽

    Cтул Сафир, гобелен Талисман, ножки бук, морилка черная

    14
    Фотография товара Стул пластиковый Дюн, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Дюн, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
    4 490

    Стул пластиковый Дюн, серый, белый

    13
    • серый
    • черный
    • бежевый
    • Стул пластиковый Дюн, мятный
    Распродажа
    Фотография товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
    от14 49030
    20 590 ₽Оптовая цена

    Стул К5 (на черной крестовине Сомалиа), бежевый

    10
    Настоящее фото товара Табурет Рондо, каркас черный, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
    990

    Табурет Рондо, каркас черный, сиреневый

    7
    Фотография товара Стул 1211АМ, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1211АМ, металл, произведённого компанией ChiedoCover
    4 890

    Стул 1211АМ, металл

    14
    • бук
    • венге
    • темный орех
    • светлое дерево
    В наличии 15 шт.
    Фотография товара Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
    4 890

    Стул Мускус, металл круглый профиль, букле, розовый, белый

    15
    • бежевый, белый
    • розовый, белый
    Фотография товара Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
    от5 390

    Стул Габана, кожзам Гэлакси Браун, каркас металл черный

    9

    С этим товаром покупают

    Хит
    Фотография товара Барный стол Норали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
    от22 590

    Барный стол Норали

    67
    Фотография товара Стол обеденный Пэйслей, дуб артизан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Пэйслей, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
    44 890

    Стол обеденный Пэйслей, дуб артизан, черный

    7
    В пути 857 шт.
    Фотография товара Стол обеденный Пэтек Филипп, 180*90*76, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Пэтек Филипп, 180*90*76, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
    41 990

    Стол обеденный Пэтек Филипп, 180*90*76, керамика, металл, черный

    12
    Распродажа
    Фотография товара Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
    10 89043
    18 790 ₽

    Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар

    8
    Фотография товара Стол круглый, белый/молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый, белый/молочный, произведённого компанией ChiedoCover
    12 790

    Стол круглый, белый/молочный

    10
    • бежевый, орех
    • серый, орех
    Фотография товара Стол Пэйдж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Пэйдж, произведённого компанией ChiedoCover
    от14 761
    Оптовая цена

    Стол Пэйдж

    13
    В наличии 56 шт.
    Фотография товара Стол угловой Импульс, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол угловой Импульс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
    от10 890
    Оптовая цена

    Стол угловой Импульс, черный

    5
    В наличии 79 шт.
    Фотография товара Стол журнальный Алви, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Алви, белый, произведённого компанией ChiedoCover
    1 390

    Стол журнальный Алви, белый

    14
    • бежевый, черный
    • черный
    • белый
    Настоящее фото товара Стол раздвижной Грант 900+300 мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
    14 890

    Стол раздвижной Грант 900+300 мрамор белый, белый муар

    13
    • белый
    • коричневый, черный
    • серый, черный
    • черный, светло-коричневый
    В наличии 4 шт.
    Фотография товара Обеденный стол Декорум раздвижной, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Декорум раздвижной, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
    23 990

    Обеденный стол Декорум раздвижной, серый, черный

    10
    • серый, черный
    • бежевый, черный
    • белый
    В наличии 15 шт.

    Другие товары из раздела стулья для кафе

    Фотография товара Стул Барон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барон, произведённого компанией ChiedoCover
    8 390
    Оптовая цена

    Стул Барон

    74
    Фотография товара Кресло Толикс Вуд Стайл, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Толикс Вуд Стайл, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
    4 590
    Оптовая цена

    Кресло Толикс Вуд Стайл, цвет по РАЛ

    105
    • бежевый, белый
    • коричневый, серебряный
    • голубой, коричневый
    В наличии 50 шт.
    Распродажа
    Фотография товара Стул Эвита зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
    от10 99049
    21 490 ₽Оптовая цена

    Стул Эвита зеленый

    26
    • серый
    • зеленый
    В наличии 61 шт.
    Распродажа
    Фотография товара Стул Пенелопа серый + розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа серый + розовый, произведённого компанией ChiedoCover
    от8 99062
    23 490 ₽Оптовая цена

    Стул Пенелопа серый + розовый

    26
    В наличии 91 шт.В пути 84 шт.
    Фотография товара Стул Витле, белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Витле, белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
    от20 390
    Оптовая цена

    Стул Витле, белый/ натуральный

    40
    Распродажа
    Фотография товара Стул Турин серый с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин серый с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
    от13 19048
    24 990 ₽Оптовая цена

    Стул Турин серый с золотыми ножками

    96
    • красный
    • серый
    В наличии 6 шт.
    Фотография товара Стул Ichi, желтый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ichi, желтый букле, произведённого компанией ChiedoCover
    от24 490
    Оптовая цена

    Стул Ichi, желтый букле

    7
    • коричневый, бирюзовый
    • красный, коричневый
    • желтый, коричневый
    • бежевый, коричневый
    Фотография товара Стул Ronen, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ronen, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
    от22 390
    Оптовая цена

    Стул Ronen, черный велюр

    5
    • черный
    • синий, коричневый
    • коричневый, серый
    • бежевый, коричневый
    Распродажа
    Фотография товара Стул обеденный Gigi, шенилл, серый, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Gigi, шенилл, серый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
    4 99029
    6 990 ₽Оптовая цена

    Стул обеденный Gigi, шенилл, серый, белые ножки

    26
    В наличии 60 шт.
    Распродажа
    Фотография товара Стул Флоренсе, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флоренсе, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
    17 89011
    19 990 ₽Оптовая цена

    Стул Флоренсе, белый, бук

    9
    В наличии 26 шт.

    Товар в корзине

    Стул NEPAL-P, латте, белый каркас
    Стул NEPAL-P, латте, белый каркас
    от 7 690
    В корзине

    С этим товаром покупают

    Хит
    Фотография товара Барный стол Норали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
    от22 590

    Барный стол Норали

    67
    Фотография товара Стол обеденный Пэйслей, дуб артизан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Пэйслей, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
    44 890

    Стол обеденный Пэйслей, дуб артизан, черный

    7
    В пути 857 шт.
    Фотография товара Стол обеденный Пэтек Филипп, 180*90*76, керамика, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Пэтек Филипп, 180*90*76, керамика, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
    41 990

    Стол обеденный Пэтек Филипп, 180*90*76, керамика, металл, черный

    12
    Распродажа
    Фотография товара Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
    10 89043
    18 790 ₽

    Стол Классик ОВ, столешница ЛДСП 1200*800 дуб бардолино натуральный, каркас черный муар

    8

    Акции для вас

    Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
    Пожизненная гарантия
    на стулья ХИТ 20/25!

    Перейдите, чтобы узнать подробности