Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Klee, микровелюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Klee, микровелюр, серый
9 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Klee, микровелюр, серый - фото 1Стул Klee, микровелюр, серый - фото 2Стул Klee, микровелюр, серый - фото 3Стул Klee, микровелюр, серый - фото 4Стул Klee, микровелюр, серый - фото 5Стул Klee, микровелюр, серый - фото 6

Стул Klee, микровелюр, серый

Артикул: CH-080-148
9 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, гобелен синие Совы
Фотография товара Стул Тони, гобелен синие Совы от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Remy 83, каркас металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый шенилл, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый шенилл, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69020
9 590 ₽

Стул Маллин Диамант, сине-зеленый шенилл, ножки черные

77
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Jamal розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Jamal розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99056
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Jamal розовый

26
В наличии 111 шт.
Фотография товара Стул Signal Toni, черные ножки, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Signal Toni, черные ножки, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890
Оптовая цена

Стул Signal Toni, черные ножки, серый

91
Фотография товара Стул Менеджер черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Стул Менеджер черный

40
Фотография товара Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр

92
Распродажа
Фотография товара Стул Тиффани от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39031
14 890 ₽

Стул Тиффани

95
Настоящее фото товара Стул Mobius Vertex, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Mobius Vertex, серый

13
Настоящее фото товара Стул Terra Сross square, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Terra Сross square, зеленый

11
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Eames, экокожа, массив бука, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул мягкий Eames, экокожа, массив бука, лайм

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул обеденный Elvis, серый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Elvis, серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
31 190

Стул обеденный Elvis, серый, золото

8
В наличии 36 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Embrace от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Embrace, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена

Кресло Embrace

6
Фотография товара Кресло Лора эмаль, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора эмаль, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора эмаль, желтое

39
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный

5
Фотография товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-619 MXH-C Beige

10
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло офисное Атум PU белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Атум PU белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Кресло офисное Атум PU белый

6
Фотография товара Кресло Fuzz, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fuzz, серое, произведённого компанией ChiedoCover
27 590

Кресло Fuzz, серое

13
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Неаполь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Неаполь

32
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди

7
Фотография товара Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Кресло Шангрила, шенилл Art Deco Ivori, спинка велюр Teddy 035,ножки бук морилка старинный орех

6

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр коричневый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Барный стул Лагер, светло-зеленая кожа

71
В наличии 12 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, белая кожа

71
В наличии 57 шт.
Фотография товара Стул барный Эрит, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эрит, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от37 290
Оптовая цена

Стул барный Эрит, синий

12
Фотография товара Стул Bruno латте шенилл с экокожей с поворотным механизмом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno латте шенилл с экокожей с поворотным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Bruno латте шенилл с экокожей с поворотным механизмом

5
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno светло-серый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Стул Bruno светло-серый, искусственный мех

8
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Gavi, велюр Teddy 300, ножки бук морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gavi, велюр Teddy 300, ножки бук морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89027
10 790 ₽

Стул Gavi, велюр Teddy 300, ножки бук морилка венге

5
Фотография товара Стул обеденный Philo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Philo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул обеденный Philo, серый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Velvion, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Velvion, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 9906
16 990 ₽

Стул обеденный Velvion, светло-серый

26
В наличии 54 шт.
Фотография товара Стул Klaid, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Klaid, белый, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стул Klaid, белый

15

Товар в корзине

Стул Klee, микровелюр, серый
Стул Klee, микровелюр, серый
8 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Embrace от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Embrace, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена

Кресло Embrace

6
Фотография товара Кресло Лора эмаль, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора эмаль, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора эмаль, желтое

39
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный

5
Фотография товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-619 MXH-C Beige

10
В наличии 41 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено