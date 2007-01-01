Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Klee, велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Klee, велюр, серо-бежевый
13 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Klee, велюр, серо-бежевый - фото 1Стул Klee, велюр, серо-бежевый - фото 2Стул Klee, велюр, серо-бежевый - фото 3Стул Klee, велюр, серо-бежевый - фото 4Стул Klee, велюр, серо-бежевый - фото 5Стул Klee, велюр, серо-бежевый - фото 6
NEW

Стул Klee, велюр, серо-бежевый

Артикул: CH-080-146
13 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Фотография товара Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ruby
Фотография товара Стул Ruby от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

73
Фотография товара Стул Фабио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фабио, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Стул Фабио

93
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Saba, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Saba, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
11 79033
17 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Saba, темно-серый, велюр

56
Фотография товара Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные

51
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, синий велюр

96
Фотография товара Стул обеденный Ray Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ray Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул обеденный Ray Ткань Серый

12
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото

5
В наличии 40 шт.В пути 90 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus полубарный, желтый

8
В наличии 120 шт.
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул мягкий, велюр, металл, черный, кофейный

15
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел

15
В наличии 20 шт.

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло Loki, микровелюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loki, микровелюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Кресло Loki, микровелюр, серый

9
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань

7
Фотография товара Кресло Вэйл темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Вэйл темно-зеленый

26
В наличии 98 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Кресло Swan Chair серый, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Chair серый, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Кресло Swan Chair серый, искуственная замша

47
Фотография товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-619 MXH-C Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Кресло College CLG-619 MXH-C Beige

10
В наличии 41 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-B Grey

5
Фотография товара Кресло-маятник Нант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Нант, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Кресло-маятник Нант

7
Распродажа
Фотография товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге

67
Настоящее фото товара Кресло Надир 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Надир 1П

12
Фотография товара Кресло отдыха Каприз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Каприз, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Кресло отдыха Каприз

5

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Ordal охра/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Ordal охра/ черный

95
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, Жаккард дали, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, Жаккард дали, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9902
7 090 ₽

Стул Тони, Жаккард дали, велюр

86
Фотография товара Стул Poppy, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Poppy, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Poppy, темно-зеленый

58
Фотография товара Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стул подъемно-поворотный Либон, тихий океан

87
Распродажа
Фотография товара Стул Тиффани темно-синий бархат ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани темно-синий бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 39036
11 500 ₽Оптовая цена

Стул Тиффани темно-синий бархат ножки черные

64
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Echo бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Echo бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Echo бежевый

26
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Congo поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Congo поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Congo поворотный

15
Настоящее фото товара Стул мягкий, красный, ткань, каркас металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул мягкий, красный, ткань, каркас металл белый

10
New
Фотография товара Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный

10
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Стул Eleven, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eleven, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Eleven, велюр красный

26
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Стул Klee, велюр, серо-бежевый
Стул Klee, велюр, серо-бежевый
8 390
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло Loki, микровелюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loki, микровелюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Кресло Loki, микровелюр, серый

9
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань

7
Фотография товара Кресло Вэйл темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Вэйл темно-зеленый

26
В наличии 98 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Кресло Swan Chair серый, искуственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Chair серый, искуственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
от38 290
Оптовая цена

Кресло Swan Chair серый, искуственная замша

47

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено