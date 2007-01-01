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Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк - фото 1

Стул пластиковый мягкий Work Base, ткань, бук, пэчворк

Артикул: CH-072-399
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул c монолитным мягким сиденьем и спинкой, обтянут тканью ПЭЧВОРК, каркас натуральное дерево масив бука 1-ой категориии, 27мм (массив+PP+велюр)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота820 мм
  • Цветразноцветный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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