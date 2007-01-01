Характеристики товара
Описание
Кресло «БРИДЖ» для переговорных, зон ожидания, холлов. Каплевидные формы подчеркивают исключительное удобство и эргономику модели.
Под обивкой располагается слой асселекса - гипоаллергенного, антистатичного материала, который поддерживает свободную циркуляцию воздуха, придает исключительную мягкость и комфорт, и позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана.
Задние опоры - регулируемые.
Доступно в других обивках и расцветках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина550 мм
- Высота800 мм
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекпластик