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Кресло Drift, розовое

Артикул: CH-054-787
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло «БРИДЖ» для переговорных, зон ожидания, холлов. Каплевидные формы подчеркивают исключительное удобство и эргономику модели.

Под обивкой располагается слой асселекса - гипоаллергенного, антистатичного материала, который поддерживает свободную циркуляцию воздуха, придает исключительную мягкость и комфорт, и позволяет минимизировать появление со временем складок, растяжек на покрытии дивана.

Задние опоры - регулируемые.

Доступно в других обивках и расцветках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекпластик

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