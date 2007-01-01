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Настоящее фото товара Стул компьютерный Алпина, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Алпина
11 оценок
28 890
Товар в корзине. Перейти
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Стул компьютерный Алпина

Артикул: CH-079-989
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1130/1270 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Алпина — это современная и продуманная модель для комфортной работы в течение всего дня. Его дизайн выполнен в спокойной серой гамме, которая гармонично впишется в любой интерьер — от домашнего кабинета до опен спейс. Спинка из дышащей сетки поддерживает естественную циркуляцию воздуха, а широкое тканевое сиденье с наполнителем из мемори фоам обеспечивает мягкость и эргономичную посадку. Кресло оснащено надежной металлической крестовиной и 4Д подлокотниками, что помогает удобно разместить руки во время работы. Механизм качания мультиблок позволяет зафиксировать спинку в нескольких положениях и настроить кресло под себя. Есть регулировка глубины сиденья, а также подголовник с возможностью изменения угла и высоты. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1130/1270 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья460/500 мм
  • Высота до сиденья660/800 мм
  • Вес20 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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