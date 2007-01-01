Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Satori, светло-коричневый
11 390
Кресло Satori, светло-коричневый
Артикул: CH-084-219
Основные характеристики
  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Характеристики товара

Описание

Удобное кресло станет украшением делового офиса, домашней гостиной или салона красоты. Универсальный дизайн впишется в интерьер кухни, спальной, детской комнаты, коридора, веранды. Строгий однотонный микровелюр высокого качества. Универсальная фактура ткани и дизайн кресла позволяют с одинаковым успехом использовать кресло как в классических так и современных интерьерах, а также подчеркнут модный скандинавский шик. Широкий спектр цветов поможет создать свой неповторимый стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Изделия стопируютсяНет
