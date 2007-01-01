Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный
14 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный - фото 6

Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный

Артикул: CH-081-584
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул КРАКОВ, экокожа черная
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Фотография товара Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул на металлокаркасе Texas 3 с поворотным механизмом на 360 градусов — это стильное и функциональное решение для вашего интерьера. Он идеально подходит как для дома, так и для офисного пространства. Преимущества: легкость в уходе и эксплуатации, стильный и современный дизайн, высокая прочность и устойчивость. Стул на металлокаркасе Texas 3 станет не только практичным элементом вашего интерьера, но и стильным акцентом, который привлечет внимание и создаст уютную атмосферу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес6.73 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Брайан темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99019
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Брайан темно-серый

26
В наличии 121 шт.
Хит
Фотография товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри коричневый велюр Amore

95
Фотография товара Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Барный стул Тюльпан, серый, ножки белый/ золотой

53
Фотография товара Стул Стимул шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стимул шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Стимул шоколад

53
Фотография товара Стул Валентино, 4 ножки, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, 4 ножки, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Валентино, 4 ножки, желтый

66
В наличии 114 шт.
Фотография товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа

59
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Emma gold, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Emma gold, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Стул барный Emma gold, розовый

12
Настоящее фото товара Стул Шаде офисный, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Шаде офисный, серо-голубой

15
Настоящее фото товара Стул Terra wheel, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Terra wheel, серый

7
В наличии 63 шт.
Фотография товара Стул Marc M2 Office от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M2 Office, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена

Стул Marc M2 Office

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый

15
В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Кресло Ball, произведённого компанией ChiedoCover
110 690
Оптовая цена

Кресло Ball

44
Фотография товара Кресло Grow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Grow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 390
Оптовая цена

Кресло Grow, черный

14
Фотография товара Кресло Copenhagen, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Copenhagen, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от76 090
Оптовая цена

Кресло Copenhagen, сиреневый

44
Фотография товара Step RCH A2320, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Step RCH A2320, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Step RCH A2320, серый

14
Фотография товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-429 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Кресло College CLG-429 MBN-A Black

9
Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло лофт Трус

32
Фотография товара Кресло Conte от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Conte, произведённого компанией ChiedoCover
от60 490
Оптовая цена

Кресло Conte

15
Фотография товара Кресло Абри бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абри бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Кресло Абри бежевый

12
Фотография товара Кресло Bril, белый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bril, белый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от53 390
Оптовая цена

Кресло Bril, белый букле

10

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные

58
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29034
9 390 ₽

Стул Kongsberg, коричневая ткань, ножки черный

84
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, серый, полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, серый, полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Стул Тони, серый, полубарный

95
Фотография товара Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Seattle V, бежевый велюр/ черный каркас

66
В пути 40 шт.
Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, фиолетовая экокожа

70
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул Берет, brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Берет, brown, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
Оптовая цена

Стул Берет, brown

12
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, черный

7
Фотография товара Стул обеденный Pearl, серый, глянцевое серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Pearl, серый, глянцевое серебро, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Стул обеденный Pearl, серый, глянцевое серебро

14
В наличии 74 шт.
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас черный, велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас черный, велюр бирюзовый

6
New
Фотография товара Стул Джиннет велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стул Джиннет велюр капучино

11
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный
Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный
6 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый

15
В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Кресло Ball, произведённого компанией ChiedoCover
110 690
Оптовая цена

Кресло Ball

44
Фотография товара Кресло Grow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Grow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 390
Оптовая цена

Кресло Grow, черный

14
Фотография товара Кресло Copenhagen, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Copenhagen, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от76 090
Оптовая цена

Кресло Copenhagen, сиреневый

44

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности