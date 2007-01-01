Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Bonno — это элегантное решение в классическом стиле для руководителей, ценящих комфорт и престиж. Его лаконичный дизайн с мягкими формами и обивкой из натуральной кожи подчеркивает статус и отлично впишется в солидный интерьер. Сиденье и спинка обиты натуральной кожей и наполнены современным материалом memory foam, который точно подстраивается под форму тела, обеспечивая комфорт даже при длительной работе. Подлокотники также обтянуты кожей, а прочная крестовина диаметром 70 см выполнена из алюминия и выдерживает интенсивную нагрузку. Асинхронный механизм качания позволяет менять угол наклона спинки и сиденья независимо друг от друга. Максимальная нагрузка - 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина670 мм
- Высота1250/1365 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья685/805 мм
- Вес21 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаалюминий
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет