Стул компьютерный Bonno
Стул компьютерный Bonno
13 оценок
48 890
Стул компьютерный Bonno - фото 1

Стул компьютерный Bonno

Артикул: CH-079-992
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1250/1365 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Bonno — это элегантное решение в классическом стиле для руководителей, ценящих комфорт и престиж. Его лаконичный дизайн с мягкими формами и обивкой из натуральной кожи подчеркивает статус и отлично впишется в солидный интерьер. Сиденье и спинка обиты натуральной кожей и наполнены современным материалом memory foam, который точно подстраивается под форму тела, обеспечивая комфорт даже при длительной работе. Подлокотники также обтянуты кожей, а прочная крестовина диаметром 70 см выполнена из алюминия и выдерживает интенсивную нагрузку. Асинхронный механизм качания позволяет менять угол наклона спинки и сиденья независимо друг от друга. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1250/1365 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья685/805 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

