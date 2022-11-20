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Кресло Бонни - фото 1

Кресло Бонни

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: металл

Высота: 82 см

Ширина: 61 см

Глубина: 64 см

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Кресло Бонни - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Бонни - обивка в цвете 0909
Кресло Бонни - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Бонни - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Бонни - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Бонни - обивка в цвете CreamCream
Кресло Бонни - обивка в цвете 666666
Кресло Бонни - обивка в цвете 0404
Кресло Бонни - обивка в цвете ecruecru
Кресло Бонни - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Бонни - обивка в цвете 1414
Кресло Бонни - обивка в цвете 88
Кресло Бонни - обивка в цвете 4141
Кресло Бонни - обивка в цвете 2626
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