Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Высота: 82 см
Ширина: 61 см
Глубина: 64 см
Каркас: металл
Высота: 82 см
Ширина: 61 см
Глубина: 64 см
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