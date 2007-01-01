Характеристики товара
Описание
Кресло скандинавского дизайна.
Количество в упаковке: 1 в 1 уп.
Габариты, см: 68*63*68 - 1.00 шт.
Объем: 0,291312
Вес, кг: 13,4
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина730 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес10.6 кг
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки13 кг