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Кресло Grid, вяз, груша

Артикул: CH-017-121
31 оценка
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Характеристики товара

Описание

Кресло скандинавского дизайна.

Количество в упаковке: 1 в 1 уп.

Габариты, см: 68*63*68 - 1.00 шт.

Объем: 0,291312

Вес, кг: 13,4

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес10.6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки13 кг

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