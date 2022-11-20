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1 коробка / 2 шт.Габариты: 65*59*52,5
Чехол 45
Чехол 36
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Чехол Е07 на стул Eames
Чехол 46 из плотного спандекса
Чехол 02, спандекс, бежевый
Чехол 48, голубой
Стул Oliver экокожа серый
Стул Oliver экокожа черный
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый