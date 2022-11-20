Стул Oliver экокожа белый белые ножки

7 оценок

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Стул Oliver экокожа белый белые ножки

4.5
6 490 ₽8 990 ₽
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Стул Oliver велюр травяной

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 65*59*52,5

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120 кг

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