Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Bollein, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Bollein, букле, темно-серый
10 оценок
36 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Bollein, букле, темно-серый - фото 1Стул Bollein, букле, темно-серый - фото 2Стул Bollein, букле, темно-серый - фото 3Стул Bollein, букле, темно-серый - фото 4Стул Bollein, букле, темно-серый - фото 5

Стул Bollein, букле, темно-серый

Артикул: CH-079-859
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Фотография товара Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ricco, рогожка Bingo 32, бук морилка светлый орех
Фотография товара Стул Ricco, рогожка Bingo 32, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Bollein — это гармония скульптурной формы и уюта. Плавные линии спинки и подлокотников создают обволакивающий силуэт, который станет стильным акцентом в интерьере и подчеркнёт современный вкус. Широкое сиденье и удобная спинка с подлокотниками обеспечивают расслабленную посадку, позволяя комфортно проводить время за беседой или работой. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 120 кг и устойчива даже при интенсивном использовании, делая модель подходящей для дома, офиса или общественных пространств. Стул Bollein станет не просто функциональной деталью, а выразительным элементом, который придаст пространству индивидуальность и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, белый

57
В наличии 31 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, бежевая экокожа, ножки белые

51
В корзине
Фотография товара Кресло Леон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Леон, произведённого компанией ChiedoCover
26 690
Оптовая цена

Кресло Леон

52
В наличии 58 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Биг серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг серый

41
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул барный Berlin, кремовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Berlin, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
11 19019
13 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, кремовый, экокожа

95
В корзине
Фотография товара Барный стул Buzz, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Buzz, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Барный стул Buzz, велюр серый

13
В корзине
Фотография товара Стул Loona, California 975 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Loona, California 975, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Loona, California 975

13
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus, серый

9
В наличии 91 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Vertex, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Terra Vertex

8
В наличии 39 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл

11
В наличии 20 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Lecco, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена

Кресло Lecco, розовое

52
В корзине
Фотография товара Кресло Davis, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Davis, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Davis, хром

6
В корзине
Фотография товара Кресло Need 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Need 1, произведённого компанией ChiedoCover
93 290
Оптовая цена

Кресло Need 1

11
В корзине
Фотография товара Кресло College HLC-0631-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-0631-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-0631-1/Black

6
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Зеленый

8
В корзине
Фотография товара Кресло офисное Porsche коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche коричневая кожа

12
В наличии 14 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Юнит, велюр Teddy 021 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Юнит, велюр Teddy 021, произведённого компанией ChiedoCover
от64 590

Кресло Юнит, велюр Teddy 021

15
В корзине
Фотография товара Кресло Crs 360 серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Crs 360 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 590
Оптовая цена

Кресло Crs 360 серый

7
В корзине
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 690
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Белый/Черный

10
В корзине
Фотография товара Кресло офисное Абдал, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, Хром PU

7
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул Huan II, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Huan II, серебристый

60
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19027
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки

80
В наличии
В корзине
Фотография товара Кресло поворотное, серый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное, серый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена

Кресло поворотное, серый, сетка

83
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Фиер серый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фиер серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19022
6 590 ₽Оптовая цена

Стул Фиер серый / черный глянец

34
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Ray Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ray Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул обеденный Ray Ткань Голубой

7
В наличии 39 шт.
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый

5
В наличии 53 шт.
В корзине
Фотография товара Стул-полукресло Martin серый, шеннил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-полукресло Martin серый, шеннил, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул-полукресло Martin серый, шеннил

9
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Скай профиль, велюр Sand, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай профиль, велюр Sand, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Скай профиль, велюр Sand, каркас белый

11
В наличии 58 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar square, бежевый

11
В наличии 64 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, голубой велюр, ножки металл RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, голубой велюр, ножки металл RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
4 59020
5 690 ₽

Стул Solar, голубой велюр, ножки металл RAL 9005

9
В наличии 2 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул Bollein, букле, темно-серый
Стул Bollein, букле, темно-серый
36 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Lecco, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Lecco, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от55 990
Оптовая цена

Кресло Lecco, розовое

52
В корзине
Фотография товара Кресло Davis, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Davis, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Davis, хром

6
В корзине
Фотография товара Кресло Need 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Need 1, произведённого компанией ChiedoCover
93 290
Оптовая цена

Кресло Need 1

11
В корзине
Фотография товара Кресло College HLC-0631-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-0631-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Кресло College HLC-0631-1/Black

6
В наличии 1 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено